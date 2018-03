Morgane (7) heeft autisme en moet naar speciale school maar speciaal vervoer is er niet. Haar mama is ten einde raad: “We krijgen niets van hulp”

De Belgische Christelle heeft vier kinderen, waarvan eentje met autisme. De zevenjarige Morgane gaat daarom ook naar een speciale school, maar die ligt 20 kilometer verderop en in een andere provincie, en daarom kan ze niet opgehaald worden door de schoolbus. Mama Christelle is nu zo wanhopig dat ze RTL een open brief schreef in de hoop dat er iets verandert.

Morgane was nog maar twee toen de eerste tekenen duidelijk werden. “Ze liep niet en ze communiceerde amper, maar haar broertjes en zusjes liepen ook laat, dus we maakten ons eerst niet te veel zorgen”, vertelt Christelle aan RTL. Het was haar echtgenoot die haar later duidelijk zou maken dat Morgane wel eens een vorm van autisme zou kunnen hebben nadat hij er een documentaire over zag op tv.

Het duurde niet lang voor Christelle de waarheid in zijn woorden herkende en er een afspraak werd gemaakt met het centrum voor autisme in Mons. “Vier dagen lang onderging Morgane verschillende onderzoeken. Ze zagen meteen dat ze autistische trekjes vertoonde.”

De eerste jaren van haar schoolcarrière bracht Morgane net als vele andere kindjes met autisme door op een ‘gewone’ kleuterschool. Bij de overstap naar de lagere school werd hen aangeraden een gespecialiseerde school te zoeken. Die vonden ze op 20 kilometer van hun huis in de provincie Waals-Brabant. De familie woont echter in het Naamse Rhisnes, en er wordt geen transport voorzien van de ene provincie naar de andere. Christelle sprak elke mogelijke instantie al aan, maar er kwam nog geen duurzame oplossing uit de bus.

Een tijd lang werd het meisje naar school gebracht door vrijwillige chauffeurs van een vzw die samenwerkt met de mutualiteiten. Maar omdat het vervoer van Morgane naar school geen urgent transport is, werden de kosten niet terugbetaald. “Het kostte me 45 euro per dag, ongeveer 700 euro per maand”, aldus Christelle. Aan het begin van het schooljaar liet de vzw in kwestie Christelle echter weten het vervoer van haar dochter niet meer te kunnen verzorgen. Gelukkig bleek niet veel later dat hun vaste chauffeur naar een andere vzw was overgestapt en Morgane toch nog naar school zou kunnen brengen. Maar toen die nieuwe vzw een paar keer op het laatste moment een andere chauffeur stuurde en Morgane zelfs een keer opdroeg vroeger van school te vertrekken omdat de chauffeur in kwestie ook nog iemand moest ophalen in het rusthuis, bleek ook dat geen oplossing te zijn.

“We brengen allemaal immense offers om haar naar de zelfstandigheid te gidsen, maar we krijgen geen hulp, het is verschrikkelijk”, aldus Christelle, die ook de kritiek van anderen omtrent het feit dat er andere scholen zijn in de provincie waar Morgane terechtkan, wil weerleggen. Die scholen zijn namelijk niet zo goed aangepast aan de noden van haar dochter als haar huidige school, zo klinkt het. “De problematiek van een situatie zoals de onze is dat je het welzijn van je kind in rekening moet brengen, maar ook dat van de rest van het gezin. Ik kan mijn andere kinderen niet minder goed behandelen dan mijn kleine meisje. Het is al zo moeilijk voor hen. Die van tien jaar en die van veertien jaar hebben het er heel moeilijk mee, hoe hun kleine zusje bekeken wordt.”