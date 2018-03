CLUBNIEUWS. Slecht nieuws voor Lokeren, ambitieuze taal bij Kortrijk

Tegenslag voor Sporting Lokeren dat zijn aanvoerder moet missen voor de start van Play-off 2 met een blessure. Positiever nieuws bij KV Kortrijk, waar coach Glen De Boeck rekent op niets minder dan een Europees ticket. Club Brugge gaat enkele steunacties van de fans bundelen tot één open trainingsmoment in het Jan Breydelstadion op zaterdag. Uw clubnieuws van de dag.

LOKEREN. Overmeire mist start van Play-off 2

Tegenslag voor Killian Overmeire en Sporting Lokeren. De aanvoerder mist de start van Play-off 2 met een blessure. Overmeire liep woensdag tijdens de training een scheurtje op in de kuit waardoor hij minstens tien dagen aan de kant staat. Ari Skulason was gisteren nog niet terug na interlandverplichtingen. Wellicht sluit de linksachter vandaag aan op training.(whb)

KV KORTRIJK. De Boeck: “Ik reken op Europees ticket”

KV Kortrijk-coach Glen De Boeck wil de goede prestaties doortrekken in Play-off 2. “Ik reken op het behalen van een Europees ticket. Ik zal dus met mijn sterkste elftal spelen. Er zitten geen gemakkelijke ploegen in. Het verschil tussen 1B en de rechterkolom van 1A is niet zo heel groot. Maar goed, een Kortrijk op niveau, moet altijd winnen van Leuven en Lierse”, aldus een gedreven De Boeck.

Van Loo viel deze week uit met een contractuur in de kuit en hij is out voor het weekend. Rougeaux is bezig aan het herstel na zijn knieblessure. Hij mag al wandelen in het zwembad.(gco)

CLUB BRUGGE. Zaterdag kwartier open training

Club gaat enkele steunacties van de fans bundelen tot één open trainingsmoment in het Jan Breydelstadion op zaterdag. Omdat er op Facebook verschillende oproepen circuleerden om zaterdag de spelers op weg van de gesloten training naar de kleedkamers nog een hart onder de riem te steken voor de openingsmatch van Play-off 1 op maandag, laat Club de A-kern zaterdag op het hoofdveld trainen. Daar wordt de Noordtribune in het laatste kwartier van de training opengesteld voor de supporters. Na de training trakteert Club dan nog op een drankje in de Extra Time.(jve)

GENK. Heynen snuift buitenlucht op

Een wedstrijd spelen zit er dit seizoen niet meer in. Toch gaat het steeds beter met Bryan Heynen die eind november uitviel met gescheurde kruisbanden. Na vijf maanden revalideren mocht Heynen gisteren voor het eerst weer de buitenlucht opsnuiven tijdens een individuele training met kinesist Jan Theunis. Ally Samatta ontbrak gisteren nog op de groepstraining. De Tanzaniaan keert pas vandaag terug na interlandverplichtingen in Afrika. (mg)

Sander Berge ten slotte werkt in de gym hard aan zijn terugkeer, zoals onderstaand filmpje bewijst:

Omw?? @bram_swinnen Een bericht gedeeld door Sander Berge (@sanderbolinberge) op 27 Mrt 2018 om 7:33 (PDT)

KV OOSTENDE. Bezoekersloket gesloten op Antwerp

Maandag trekt KV Oostende naar Antwerp. KVO waarschuwt zijn supporters dat de loketten voor de bezoekers op de Bosuil gesloten zullen zijn. Vandaag hebben de supporters van KVO nog een laatste kans om een ticket bemachtigen voor die uitwedstrijd. Op 3 april start de abonnementenverkoop voor volgend seizoen. De voorrangsperiode voor de huidige abonnees loopt vanaf ’s ochtends 10 uur. Gisteren kregen de spelers een dagje vrij nadat er op dinsdag en woensdag twee keer ruim 2,5 uur getraind werd. Vandaag wordt er wel opnieuw getraind.(jve)

OH LEUVEN. Daeseleire nog altijd niet fit

Dimitri Daeseleire, die niet met de groep naar Portugal afreisde, trainde gisteren nog altijd apart met een dijblessure. De kans dat de rechtsachter en aanvoerder van OHL fit geraakt voor de verplaatsing naar Waregem zondag, wordt zo wel heel klein. De meest voor de hand liggende vervanger is de jonge Jenthe Mertens (18), maar in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie depanneerde met Jarno Libert (20) ook een ander jeugdproduct al op rechtsachter.(mah)

WAASLAND-BEVEREN. Iedereen weer aanwezig

De spelers die de voorbije weken afwezig waren, keerden gisteren allemaal terug naar de Freethiel. Hierdoor kon trainer Sven Vermant (foto) voor het eerst weer trainen met zijn volledige kern. Waasland-Beveren kreeg overigens 844 zitplaatsen ter beschikking voor de verplaatsing van aanstaande zaterdag naar Kortrijk. Een volwassene betaalt twintig euro voor een ticket, een kind jonger dan twaalf jaar tien euro.(whb)