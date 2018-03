Griep, longontsteking, bacterie en zware brandwonden: “Tegenslagen zijn de rode draad in mijn leven. Maar ik blijf relativeren”

De bekende triatleet Marc Herremans, die na een trainingsongeval in een rolstoel belandde, heeft net een maand met zware verwondingen in het ziekenhuis doorgebracht. Zijn benen liepen derdegraads brandwonden op nadat warmwaterkruik met kokend water in ontplofte. Op zijn ziekbed kreeg hij tegelijk ook nog een longinfectie en een zware bacterie te verwerken. “Tegenslagen zijn de rode draad in mijn leven. Maar ik blijf dat relativeren.”

