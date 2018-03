Onze royaltywatcher analyseert de emotionele brief van prins Laurent, en komt vooral tot de conclusie dat diens noodkreet wellicht het omgekeerde resultaat zal hebben

Het was zijn laatste strohalm, door voluit op emoties te spelen. Prins Laurent heeft een ­uiterst persoonlijke brief aan het par­lement geschreven. Hij schreeuwt uit hoe hij al zijn leven lang wordt tegengewerkt. En er nu hing hem ook nog eens een straf van 46.000 euro boven het hoofd. Met zijn noodkreet bereikt Laurent wellicht het omgekeerde ­resultaat, voorspelt onze royalty­watcher Wim ­Dehandschutter. Hij dreigt zijn laatste sprankeltje krediet in de Wetstraat en in Laken volledig verspeeld te hebben.

Het is ongezien in ons land: een prins die zijn hart uitstort in een brief aan het parlement. Net zoals het vorige week woensdag ...