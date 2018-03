Vijf arrestaties in onderzoek naar controversiële “koe van Kuttekoven”

Borgloon - Drie Walen en twee Vlamingen zijn gearresteerd in het onderzoek naar de inbraken en beschadigingen tijdens de expo Holy Cow in de Sint-Jan de Doperskerk en de Gasthuiskapel in Kuttekoven bij Borgloon. Vier van hen werden de voorbije dagen verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Door begin november een levensgrote koe aan het kruis te hangen, begaf kunstenaar Tom Herck zich op glad ijs. Uit de uier van de koe druppelde bovendien melk in een bassin, die de kerkvloer zowat helemaal bedekte. Nog geen week na de opening van de expo werd het slot van de kerk geforceerd. Vier dagen later sloeg iemand het glasraam stuk, om zo met een lange stok en een mes het beeld deels los te zagen. Daarna werd nog brand ­gesticht in de Gasthuiskapel, waar een andere expo van Herck liep, en werd twee keer ingebroken in de kerk. Inbrekers haalden de koe naar beneden, en besmeurden de muren met Latijnse slogans.

Vier maanden later leidde het onderzoek dus tot vijf arrestaties. Een van hen werd na politieverhoor onmiddellijk in vrijheid gesteld.