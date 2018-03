Nieuwe videorefs krijgen kans in Play-off 2

Het Referee Office leidt acht nieuwe ­videorefs (VARs) op: ex-refs Virant en Colemonts en semiprofs Vertenten, Delferière, Lambrechts, Lardot, Boucaut en Visser. Dat is voor volgend seizoen, wanneer in élke match een VAR wordt ingezet, maar ze worden dit seizoen ook al in Play-off 2 ingezet. “Dat zijn leermomenten”, zei scheidsrechtersbaas Johan Verbist gisteren tegen de trainers, die in Tubize waren uitgenodigd. “Schiet die jongens dus niet af. Gaan ze fouten maken? Allicht wel. Maar ze moeten ervaring opdoen. We wachten wel tot speeldag 4 of 5 om hen in te zetten, in de duels die minder belangrijk zijn.”

Verbist gaf ook cijfers mee van de vier videorefs die al in 51 duels werden ingezet. In totaal checkten zij 418 situaties, waarvan er 19 fout werden ingeschat door de scheids. In 16 van de 19 gevallen schatte de VAR de situatie goed in en vroeg hij een review, 14 keer volgde de scheids ook dat goeie advies. Dankzij de VAR ging men dus van 399 naar 412 juiste beslissingen. Ofwel van 95,5 procent naar 98,5 procent.

Overigens benadrukte Verbist nog dat spelers die op het veld ostentatief om beelden van de videoref vragen, bijvoorbeeld met handgebaren, bestraft worden met een gele kaart. Die regel was al in voege, maar nog niet voor iedereen duidelijk. “Het heeft ook geen zin om beelden te vragen want de videoref bekijkt automatisch alles”, aldus Verbist.