Moeders die met auto vol kinderen van klif stortten, hadden duister verleden van kindermishandeling

Het leek een tragisch ongeval, maar er lijkt nu toch meer aan de hand te zijn. Het Amerikaanse koppel dat met hun zes geadopteerde kinderen in de wagen van een klif stortte, blijkt een verleden van kindermishandeling te hebben. Mogelijk waren ze op de vlucht voor de kinderbescherming.

De familie reed maandag met een terreinwagen op de Pacific Coast Highway vlak bij Mendocino (Californië), toen ze plots van een klif reden. De wagen kwam tientallen meters lager op zijn dak op een grote rots terecht. Het ongeval werd pas opgemerkt nadat een voorbijganger de wagen zag liggen en de hulpdiensten contacteerde.

De wagen reed recht van de klif af. Foto: AP

Jennifer (38) en Sarah Hart (38) werden dinsdag dood teruggevonden in de auto, met hun gordels aan. Hun kinderen Martin (19), Abigail (14) en Jeremiah (14) werden buiten de wagen gevonden. Maar ook Devonte (15), Hannah (16) en Sierra (12) zouden in de auto hebben gezeten op het moment van de crash. Hun lichamen werden echter nog niet gevonden. Geen van de kinderen zou een gordel hebben gedragen.

Volgens de politie is er voorlopig geen bewijs dat de moeders hun wagen opzettelijk van de klif af hebben gereden, maar ze meldt wel dat op de plaats van het ongeval geen remsporen werden aangetroffen. Intussen raakt bovendien informatie bekend over het verleden van het gezin die nog meer de vraag doet rijzen of dit wel zomaar een ongeval was.

Kinderen belden wanhopig bij buren aan

De buren van de familie Hart, die in Woodland in de staat Washington woonden, zeggen dat ze onlangs de kinderbescherming belden. Vorig jaar belde een dochter van de Harts bij hen aan, om 1.30 uur ’s nachts. Het meisje zei dat haar moeders haar mishandelden. “Ze stond aan onze deur met een deken rond haar en zei dat we haar moesten beschermen.” De laatste tijd belde ook Devonte herhaaldelijk bij hen aan. Hij vertelde dat zijn ouders hen geen eten gaven om hen te straffen en vroeg de buren of ze stiekem eten bij de omheining konden achterlaten. Dat bericht de krant The Oregonian.

De politie voerde intussen een huiszoeking uit. Foto: AP

De autoriteiten zeggen dat ze drie keer probeerden om de familie te contacteren, zonder succes. Volgens de buren vluchtte de familie afgelopen vrijdag weg toen een medewerker van de kinderbescherming aan hun deur stond.

“De volgende ochtend, toen we zagen dat de auto weg was, en dan zondagochtend, toen die er nog altijd niet was, dachten we dat er iets mis was”, vertelt Bruce DeKalb aan het lokale nieuwsstation KGW.

Twee keer verhuisd om aan kritiek te ontsnappen

De familie was een tijdje geleden naar Woodland verhuisd omdat het hen wat te heet onder de voeten werd in hun vorige woonplaats in West Linn in de staat Oregon. Zoon Devonte Hart was in 2014 bekend geworden door een foto die viraal ging. Hij was gefotografeerd toen hij huilend in de armen viel van een blanke agent, tijdens een betoging in Portland (Oregon) nadat de 18-jarige zwarte Michael Brown werd doodgeschoten door de politie.

Deze foto van Devonte ging de wereld rond in 2014. Foto: AP

Door die foto kreeg de familie heel wat media-aandacht en werden ze onder meer aangesproken over een veroordeling die een van de moeders in 2011 opliep wegens mishandeling.

Sarah Hart pleitte toen schuldig aan huiselijk geweld tegen hun zesjarige dochtertje. Het meisje had een leerkracht verteld dat ze “pijntjes aan haar buik” had. De leraar stelde vast dat het kind blauwe plekken had over haar hele buik en rug. Sarah Hart gaf uiteindelijk toe dat ze “haar woede uit de hand liet lopen” en haar kind sloeg. De vrouw werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De familie woonde toen nog in de staat Minnesota, maar verhuisde na die veroordeling naar Oregon en begon de kinderen thuisonderwijs te geven. Daar kwamen de kinderen zelden buiten, zegt een vroegere buur. “Er leek iets niet pluis”, aldus Bill Groener. “Ze waren heel geïsoleerd in hun huis.”

