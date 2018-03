Viktor (18) maakte zijn dromen waar en waagde de sprong: nu is hij één van de jongste frituuruitbaters van Vlaanderen

Aalst - Met zijn achttien jaar is Viktor Dhaeseleer ongetwijfeld een van de jongste frituuruitbaters in Vlaanderen. Hij liet de schoolboeken voor wat ze waren en ging zijn droom achterna om zelf een frituur uit te baten aan de kerk in Erpe. “Dit was wat ik al heel lang wilde en wil doen tot aan mijn pensioen”, zegt de enthousiaste jongeman.

Victor was met zijn studies management begonnen aan de Aalsterse hogeschool Odisee, toen zijn oog viel op een leegstaande frituur naast de kerk in Erpe. “Hogere studies waren echt niet mijn ding”, aldus Viktor. In de loop van het schooljaar gaf hij dus er de brui aan en ging zijn droom achterna om friturist te worden. “Ik had al lang mijn zinnen gezet op die zaak, die al een tijdje leeg stond. Het is een moderne frituur, mét parkeergelegenheid. Bij mooi weer kunnen klanten ook buiten aan een picknicktafel een frietje eten.”

Zelf klant

Viktor had ook een persoonlijke band met de frituur. “Als jonge student kwam ik hier regelmatig zelf een pakje friet halen en droomde ik er telkens van om zelf achter die friteuse te staan”, klinkt het. “Nu is die droom uitgekomen.”

Viktor heeft al wat horeca-ervaring. Tijdens zijn middelbare studies aan het Aalsterse SMI, deed Viktor weekendjobs in verscheidene Aalsterse horecazaken. Verder krijg hij hulp van zijn vader Guy D’haeseleer, een geboren Erpenaar, die een pak horeca-ervaring heeft en een traiteurbedrijf runt in de Aalsterse Apoloniastraat. “We installeerden een gloednieuwe friteuse en knapten heel het gebouwtje op. Mijn vader levert de verse bereidingen van onder meer stoofvlees en balletjes in de tomatensaus en dat is een meerwaarde die de klanten appreciëren. Verder snij ik mijn frieten zelf en die ambachtelijke aanpak wordt ook op prijs gesteld.”

Bouwvakkers John en zijn collega’s komen na het werk een frietje eten. Foto: hls

Eigen huisstijl

De jonge Viktor zorgde verder voor een eigen huisstijl en bedient zijn klanten in zwart-wit Viktortenue. Alles straalt netheid en hygiëne uit.

Tijdens ons gesprek met de jonge snaak stappen klanten Gerben, Wouter en John binnen. Na hun ochtendtaak bij het grondwerkersbedriif van John mag het een stevig middagmaal zijn en omdat het mooi weer is, zullen ze het buiten aan de kerk verorberen. “Niet alleen de friet is kwaliteit, maar ook de bijbehorende bereidingen”, vinden ze.

Viktor bakt zijn zelfgesneden frietjes van woensdag tot zaterdag van 11.30 tot 13.30 uur en van 17 tot 22.30 uur en op zondag vanaf 17 uur. “In het weekend heb ik assistentie want dan is het hier erg druk. Ik heb een vriendin maar ze is nog niet helemaal rijp voor de frituurjob”, knipoogt de jonge ondernemer.