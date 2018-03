Adidas wil WK-shirts Marokko niet lossen en heeft daar een goede reden voor

Met welke shirts de Rode Duivels zullen aantreden op het WK in Rusland weten we al tijdje. Ook de truitjes van landen als Brazilië, Duitsland, Argentinië en Nigeria werden al bekendgemaakt. Slechts één WK-deelnemer is nog wachtende: Marokko.

De Marokkaanse voetbalfans lopen de muren op van frustratie. Adidas lijkt er maar niet in te slagen om de WK-truitjes van hun nationale voetbalhelden los te laten op het grote publiek. Alle overige 31 deelnemers konden wel al pronken met hun shirts, zoals de Rode Duivels deze week nog met hun gele uitshirts in de oefeninterland tegen Saudi-Arabië.

Adidas heeft echter een goede reden voor dit uitstel. De sportkledingproducent zit samen met de Marokkaanse voetbalbond namelijk in met een potentieel groot inkomensverlies in het Afrikaanse land. De reden? Het gevaar op namaak. Goedkope voetbalshirts zijn big business in Marokko en Adidas vreest dat een te snelle release van de WK-shirts ertoe zal leiden dat Marokkaanse fans vooral namaaktruitjes zullen kopen in plaats van de originele.

Er is momenteel dan ook nog steeds geen sprake van een datum waarop de officiële truitjes bekendgemaakt worden. Marokko zit op het WK in een groep met Spanje, Portugal en Iran. Bekende namen bij het team zijn Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht en Gent), Nabil Dirar (ex-Club), Hakim Ziyech (Ajax) en Mehdi Benatia (Juventus).