Paus geeft jongen met downsyndroom een lift en kroont hem in pausmobiel Video: Reuters

Paus Franciscus liet de chauffeur van zijn pausmobiel woensdag even halt houden om een twaalfjarige jongen met het syndroom van Down het ritje van zijn leven te bezorgen. De jongen kreeg tijdens het tochtje rond het Sint-Pietersplein ook een ‘kroon’ van het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk.

De twaalfjarige Peter Lombardi wilde de paus drie jaar geleden al even zien toen hij Philadelphia bezocht, maar moest dat uitstellen omdat hij in het ziekenhuis lag. Het jongetje kreeg op zijn negende kanker en onderging chemotherapie toen de paus door de straten van de Amerikaanse staat reed. Terwijl Peter in het ziekenhuis lag, zag hij de doortocht van de paus op televisie en hij wenste vurig dat hij de man ooit zou kunnen ontmoeten

Die wens ging woensdag in vervulling toen de jongen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad stond te wachten om een glimp op te vangen van de paus voor zijn wekelijkse audiëntie. Toen veiligheidsagenten Peter optilden zodat de paus hem kon kussen, nodigde Franciscus het moedige kereltje uit om plaats te nemen in de bekende pausmobiel. Hij kreeg ook een kroon gemaakt uit ballonnen van Plaatsbekleder van Christus op Aarde en zwaaide dolgelukkig naar het publiek op het plein.

