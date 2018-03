Voormalig Gouden Schoen Mbark Boussoufa gaat een transfer maken

Hoe zou het nog zijn met Mbark Boussoufa? De Marokkaan is ondertussen 33 jaar oud en leeft gespannen toe naar het WK in Rusland, waar hij wil schitteren met zijn land. Daarna volgt wellicht een terugkeer naar het Europese voetbal.

Boussoufa kennen we natuurlijk van zijn succesvolle passages bij AA Gent en Anderlecht. Met paars-wit won hij twee titels en een beker. Hij won dan ook twee keer de Gouden Schoen, in 2006 en 2010. Momenteel vertoeft de Marokkaan in het Midden-Oosten bij Al-Jazira, waarmee hij dit seizoen nog het WK voor clubs speelde. In de UAE Gulf League zit hij aan één goal en drie assists in dertien optredens.

Geen topcijfers voor Boussoufa en dus kijkt de spelmaker al uit naar volgend seizoen. Dan staat er hoogstwaarschijnlijk een transfer gepland. “Ik ben momenteel aan het onderhandelen met verschillende Europese club”, vertelt hij aan het Marokkaanse Assabah. “Welke dat zijn, laat ik voor nu nog even in het midden. Maar de kans is groot dat ik vanaf komend seizoen in een Europese competitie speel.”

Het speculeren kan beginnen. Wie weet keert Boussoufa wel terug naar België?

