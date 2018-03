Zlatan Ibrahimovic wordt als een voetbalgod onthaald in Los Angeles

Welcome to Los Angeles, @Ibra_official . pic.twitter.com/IXK1TDp2PK

De fans van MLS-club Los Angeles Galaxy hebben er even op moeten wachten maar deze ochtend was het zover. Zlatan Ibrahimovic zette voet op de luchthaven van de Amerikaanse stad om er officieel te beginnen aan zijn nieuw voetbal avontuur. De Zweedse topspits werd er als een god onthaald door de talrijk aanwezige Galaxy-supporters, die Ibrahimovic meteen luidkeels toezongen.

