Rechterhand van Poetin noemt vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigen “prostituees”

De actrices die regisseur Harvey Weinstein beschuldigen van ongewenst seksueel gedrag zijn “prostituees”. Dat heeft Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, gezegd.

Peskov zei aan studenten in Moskou dat de vrouwen, die volgens hem echte sterren zijn geworden, “veel zaken hebben gedaan die niet overeenkomen met de concepten van eerbaarheid en waardigheid”. “Ze hebben honderden miljoenen dollars verdiend en tien jaar later zeggen ze dat Weinstein fouten heeft gemaakt”, zei hij volgens radiozender Echo.

“Het is misschien wel een klootzak, maar geen van hen is naar de politie gestapt! Neen, ze wilden tien miljoen dollar verdienen. Hoe noem je een vrouw die met een man slaapt voor tien miljoen dollar? Een prostituee”, aldus Peskov nog. Hij reageerde zo op de vraag van een journalist over Russisch parlementslid Leonid Sloetski, die door vrouwelijke journalisten beschuldigd wordt van seksueel misbruik en onlangs door een parlementaire commissie werd vrijgesproken.

De beschuldigingen tegen Sloetski vormen het eerste gemediatiseerde schandaal rond seksueel misbruik in Rusland sinds het ontstaan van de #MeToo-beweging. Die is het gevolg van de onthullingen over Harvey Weinstein, die geleid hebben tot beschuldigingen tegen een hele resem Hollywood- en televisiepersoonlijkheden. Ook in Rusland zijn sindsdien verschillende vrouwen met hun verhaal over ongewenste intimiteiten naar buiten gekomen, terwijl in het land dergelijke beschuldigingen vaak worden gerelativeerd of weggelachen.