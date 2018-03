Ethische hacker laat weer van zich horen: deze tool raadt je naam in 15 vragen

Hoe eet je je steak het liefst? Wat is je favoriete kleur van onderbroek? Ethische hacker Inti De Ceukelaere heeft een tool ontwikkeld die aan de hand van 15 ogenschijnlijk onschuldige vragen kan achterhalen wie je bent. “Ik wil de mensen vooral sensibiliseren”, zegt de maker in een reactie aan Het Nieuwsblad.

De tool draagt de naam Oilsjt Analytica, niet toevallig een verwijzing naar Cambridge Analytica. Dat Britse databedrijf kwam onlangs in opspraak omdat het data van onder anderen miljoenen Amerikaanse kiezers verzamelde en hen zo met valse en subjectieve informatie kon benaderen. Net als de ‘onschuldige’ quizjes waarmee Cambridge Analytica haar gegevens verzamelde, stelt Oilsjt Analytica de meest absurde vragen om tot een - vaak accuraat - antwoord te komen.

“Ik weet dat het verhaal van Cambridge Analytica veel mensen niet zal bereiken, maar hoop met een testje als dit dat het net die mensen wel bereikt”, aldus De Ceukelaere. “Ik wil mensen bewust maken: let op met wat je online doet. Dingen die op het eerste gezicht heel onschuldig lijken, kunnen op het einde van de rit misschien wel tegen je gebruikt worden. Of erger nog: tegen de democratie.”

Na Cambridge kon Aalst niet achter blijven: #OilsjtAnalytica weet meer over jou dan je zou geloven. Test jezelf op https://t.co/E9Tlayas6B! (1/4) — Inti De Ceukelaire (@intidc) 30 maart 2018

Oilsjt Analytica, een site die Ceukelaere niet toevallig rond 1 april lanceert, werkt niet in de zogenaamde incognitomodus. Je voor- en achternaam worden via een script uit Facebook getrokken, dus wie daar niet is aangemeld, zal ook nooit geraden kunnen worden.