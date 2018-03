Antwerpen -

Aan drie scholen in Antwerpen hebben de leerlingen deze morgen de straat een tijdje afgesloten. Ze deden dat als protest tegen de slechte luchtkwaliteit in de schoolomgeving. De kinderen droegen stofmaskers. De actievoerende scholen waren De Kleine Wereldschool aan de Brederodestraat (video), Het Speelscholeke in Deurne en De Evenaar in de Constitutiestraat .