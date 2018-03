Sahara is tien procent groter geworden

Een studie toont aan dat over de laatste 100 jaar de grootste woestijn ter wereld met 10 procent gegroeid is. Droge gebieden over de hele wereld lopen ook het risico om woestijn te worden.

“Ook Afrika heeft last van steeds meer extremen in haar klimaat”, zegt professor Sumant Nigam in de Britse krant The Independent. Hij en zijn team van researchers bestudeerde hoeveel regen er jaarlijks de Sahara viel van 1920 tot 2013. Niet alleen werd de grootste woestijn ter wereld nog droger, de gebieden die aan de Sahara grenzen werden dat ook. Zoveel zelfs dat er op veel plaatsen minder dan 250 millimeter regen per jaar viel, genoeg om zelf als woestijn bestempeld te worden.

Uit de resultaten blijkt ook dat de expansie van de woestijn een combinatie is van natuurlijke weerfenomenen en de opwarming van de aarde. Dat laatste zou voor een derde van de toename verantwoordelijk zijn.

“Onze resultaten zijn specifiek voor de Sahara, maar het mechanisme dat we hier aan het werk zien kan waarschijnlijk toegepast worden op woestijnen over heel de wereld.” Het team van Nigam zal zich buigen over de woestijn van Arizona voor hun volgende studie.