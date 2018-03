Lichaam van aanstormende Hollywoodactrice (25) gevonden in ondiep graf

De politie van Los Angeles heeft het levenloze lichaam van de aanstormende actrice Adea Shabani (25) gevonden in een ondiep graf in het noorden van Californië. De jonge vrouw was al een maand vermist.

Adea Shabani (25) werd het laatst gezien op 23 februari aan haar appartement in Los Angeles. Op dat moment was haar vriendje Chris Spotz (33), die verloofd was met een andere vrouw, bij haar. De twee zouden samen naar het huis van zijn vader in het noorden van Californië rijden.

Maar volgens Spotz’ advocaat kregen de twee onderweg ruzie. Hij zou haar achtergelaten hebben aan de kant van de snelweg. Nadien zou hij haar nooit meer gezien hebben.

Lichaam gevonden

Haar familie zette meteen een grootschalige zoekactie op touw om haar te vinden. Maar er kwamen geen tips binnen. Shabani was spoorloos verdwenen.

Maandag troffen speurders haar levenloze lichaam aan in een ondiep graf in het natuurreservaat Spenceville Wildlife Area, op zo’n 645 kilometer van de plaats waar ze woonde. De jonge vrouw kon geïdentificeerd worden aan de hand van haar tatoeages.

Het lichaam van Shabani vertoonde een duidelijk trauma op het hoofd. Toch zal verder onderzoek de exacte doodsoorzaak moeten uitwijzen. Ze zou al zeker een maand dood zijn, en de politie gaat uit van moord. Hoofdverdachte: Chris Spotz.

Foto: Amanda Myers / AP

Achtervolging

Maar toen de politie hem na de vreselijke ontdekking nog eens wilde spreken, bleek hij zelf vermist te zijn. Daarom lieten ze zijn wagen seinen.

Donderdag kwam het uiteindelijk tot een achtervolging in het oosten van Los Angeles, toen Spotz weigerde om zich aan de kant te zetten. Even later beroofde hij zichzelf van het leven.

Shabani woonde al twee jaar in LA. Ze verliet haar geboorteland Macedonië om eerst economie te studeren en nadien naar de acteerschool in hartje Hollywood te gaan. Vorig jaar had ze nog een rol te pakken in een onafhankelijke film.