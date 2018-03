Moordenaar Maëlys (9) heeft ook militair gedood en Franse speurders vrezen dat hij nog meer feiten op zijn kerfstok heeft

Nu Nordahl Lelandais (35), de moordenaar van het Franse meisje Maëlys (9), donderdagavond ook de moord op een beroepsmilitair heeft bekend, houdt het Franse gerecht er meer een meer rekening mee dat ze met een seriemoordenaar te maken hebben. Alle onopgeloste verdwijningen en moordzaken in de Franse Savoie worden opnieuw bekeken. Ook het dossier over de verdwijning van een 24-jarige Belg.

Hij was er al een paar keer voor op de rooster gelegd. Maar donderdagavond, nadat hij opnieuw urenlang werd verhoord, ging Nordahl Lelandais finaal door de knieën: “Ja, ik heb die militair vermoord”, gaf de gewezen beroepsmilitair en hondentrainer plots toe. Het Franse gerecht weigert voorlopig ieder commentaar maar heeft de bekentenissen wel bevestigd.

Korporaal Arthur Noyer Foto: Franse gendarmerie

Korporaal Arthur Noyer verdween in april 2017 in dezelfde regio als waarMaëlys (9)vorige zomer werd ontvoerd op een trouwfeest. Het lichaam van het meisje is intussen teruggevonden. Ze werd misbruikt en gedood. De schedel van de verdwenen militair werd vorig jaar gevonden in een bos nabij Chambery.

Bij een eerder verhoor, in februari, had Lelandais al toegegeven dat hij ruzie kreeg met Arthur Noyer en dat hij hem had vastgebonden. Wat er daarna met hem gebeurde, wist hij niet. Maar nu heeft hij dus bekend dat hij de man heeft vermoord en het lichaam heeft gedumpt.

Franse speurders vrezen nu dat het niet bij die twee moorden zal blijven en dat ze hier met een seriemoordenaar te maken hebben. Er is nu een speciale cel opgericht bij de gendarmerie om alle verdwijningen die eventueel nog aan Lelandais zouden kunnen gelinkt worden opnieuw te onderzoeken.

Adrien Mourialmé Foto: rr

Een van die zaken is de verdwijning van de Belg Adrien Mourialmé, een 24-jarige uit Namen die vorige zomer het laatst werd gezien aan het meer van Annecy. In dat meer zochten duikers vorige herfst nog zonder succes naar de kleine Maëlys.

De 24-jarige Belg werkte vorige zomer in een restaurant in de buurt. Hoewel hij voortdurend contact had met zijn familie in Namen, gaf hij na 5 juli plots geen teken van leven meer. In zijn hotelkamer bleef alles onaangeroerd liggen en met zijn bankkaart werden sindsdien geen verrichtingen meer gedaan.

En er zijn nog een paar dossiers die de speurders met meer dan gewone aandacht opnieuw zullen onderzoeken.

Adrien Fiorello (22) verdween in 2010. Hij studeerde aan de universiteit van Saint-Etienne maar zou het weekend naar huis komen. Zijn telefoon werd het laatst getraceerd in Chambery, nadien is nooit nog iets van hem vernomen.

Verder is er de 23-jarige Jean-Christophe Morin, die in de nacht van 9 op 10 september 2011 spoorloos verdween na het ‘electrofestival’ van Tamié , in de Savoie. Een jaar later verdween Ahmed Hamadou , een 45-jarige inwoner van Chambery, na hetzelfde festival. Toeval of niet?

Saad al-Hilli Foto: IMAGEGLOBE

En dat is er nog altijd demerkwaardige moord op een Brits gezin dat met vakantie was in de Haute-Savoie. Op 5 september 2012 werden op een parking nabij Annecy, waar ook de jonge Belg verdween, de lichamen gevonden van Saad al-Hilli, een 50-jarige Brit van Iraakse origine, zijn vrouw en schoonmoeder. De drie waren met meerdere kogels om het leven gebracht. Ook de Franse fietser Sylvain Mollier (45) werd gedood. De twee dochters van al-Hilli overleefden de moordpartij. Een van hen raakte wel gewond. Er is destijds veel gespeculeerd over de Alpenmoord, maar een echt motief of een dader zijn nooit gevonden.