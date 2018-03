Carcela over wissel in bekerfinale: “Ik hoopte dat de Genk-fans ook voor mij zouden klappen na mijn ongeluk”

Standard-speler Mehdi Carcela is in onze reeks ‘45 vragen in 45 minuten’ met een verrassend antwoord op de proppen gekomen voor zijn wissel in de bekerfinale, waarbij hij treiterend lang op het veld bleef staan. De winger van Standard zegt dat hij gehoopt had op applaus van de supporters van tegenstander Racing Genk voor de gezichtsbreuk die hij zeven jaar geleden opliep tegen de Limburgers.

De wissel van Carcela in de bekerfinale werd gezien als het orgelpunt van het Luikse tijdrekken, dat gestart was na de 1-0 van Standard. Terwijl tegenstander Racing Genk geen tijd te verliezen had, bleef Carcela toen hij vervangen werd treiterend lang op het veld staan om daar nog eens de fans te gaan groeten. Provocatie, zo klonk het, maar dat ontkent de Standard-speler in onze reeks ‘45 vragen in 45 minuten (N+)’. “Ik ben verkeerd begrepen. Wegens mijn ongeluk zeven jaar geleden tegen Genk, hoopte ik dat hun supporters ook zouden applaudisseren voor me. Daar wachtte ik op. In plaats daarvan werd ik uitgefloten.”

In 2011 werd de toen nog jonge Carcela een gezichtsbreuk getrapt door Genk-speler Chris Mavinga. Dat gebeurde in de laatste wedstrijd van Play-Off 1, uitgerekend in het duel waarin Standard en Genk onderling uitmaakten wie kampioen werd. Uiteindelijk zou de match op 1-1 eindigen, genoeg voor de blauwhemden om de titel te vieren. Maar voor Carcela liep het dus minder af. De middenvelder zag door de doodschop een transfer naar Real Madrid door de neus geboord, moest zware operaties aan het gezicht ondergaan en had bijna anderhalf jaar nodig om te revalideren.