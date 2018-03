Hier is er niet alleen plaats voor de Vlaamse frietcultuur: “We hebben een uitgebreid halal aanbod”

Kortrijk - Friturist worden, dat is een roeping. Het is dan ook veel meer dan gewoon wat frieten bakken en vlees in het vet leggen. Ook voor Julie Castelain, de uitbaatster van frituur De Oostpoort. Ze deelde dit jaar frietjes uit aan kansarmen, maar ook andere culturen komen er aan hun trekken, zo biedt ze zelfs halal snacks aan.

Als friturist bak je frietjes om de kost te verdienen. Maar een friturist in hart en nieren, die doet het ook omdat hij het graag doet en omdat hij de wereld wil laten genieten van in vet gebakken goud. In Kortrijk heb je ze in alle soorten en maten. Frituur Gluti-No zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen met een glutenintolerantie zich kunnen volproppen met lekkers. In de Blauwe Frituur wordt al eens een vat gezet om de student te soigneren. En in De Oostpoort, daar komen smulpapen van andere culturen aan hun trekken.

Kansarmen

Dat uitbaatster Julie ­Castelain een hart heeft voor frietjes, daar kan niet aan worden getwijfeld. Nog maar 25 lentes jong, maar al gepokt en gemazeld in het vak. In de weekends werkte ze altijd in frituur De ­Plaetse in Rekkem. “En vier jaar geleden mijn grote droom verwezenlijkt: een eigen zaak gestart”, lacht Julie.

Naast een hart voor frietjes heeft ze ook een hart voor mensen. Vorig jaar bakte ze tot driemaal toe frietjes voor kansarmen, maar daar houdt het niet op. Iedereen kan bij haar genieten van een goed gebakken snack – ook zij die enkel halal eten.

Een beslissing die haar werd ingegeven door de liefde. Haar vriend Youssef ­Annouri eet namelijk ook halal. “Ik merkte dat als je naar een frituur gaat je enkel frieten kan eten en daar dan een fishburger bij kan vragen”, zegt hij. “En dan nog, die frieten worden nog altijd gebakken in dierlijk vet.”

Waarom daar geen werk van maken, dacht Julie al van bij de start. “In mijn relatie worden ook twee culturen verzoend, in de frituur doe ik hetzelfde. Je kan hier als moslim uit een uitgebreid assortiment halal­snacks kiezen”, legt ze uit. En dat werkt. “Vier jaar geleden startte ik met amper één halalsnack, nu zijn het er een twintigtal.”

Frikandellen, jagerworsten of een boulet? Iedereen kan ervan genieten, ook de mensen die voor het geloof halal eten. Niet enkel de slachtwijze is belangrijk ook hoe je met het vlees omgaat. De snacks moeten in een aparte diepvries bewaard worden en moeten ook apart worden gebakken in plantaardig frietvet.

Een extra moeite, maar ook een die volk van heinde en verre lokt. Een extra ook, waarbij Julie de ‘gewone’ klant niet links laat liggen. “Wie hier komt en er niet om vraagt krijgt altijd gewoon vlees”, zegt Julie.

Traditie?

“Ik wil het gewoon allebei kunnen bieden. Halal voor wie dat wil, maar ook de gewone jagersworst met een goede pint. We willen natuurlijk ook de Belgische traditie behouden.”

Want een frituur dat is typisch Belgisch? Ja en neen. “Want mensen van andere culturen hebben eigenlijk ook al een echte frietcultuur. Je mag niet vergeten dat we hier intussen al aan de vierde generatie zijn en wij gaan dus ook gewoon naar de frituur.”