Frietjes met bacon, Brugge Kaas en tuinkers? Dit is niet je alledaagse frituur

Brugge - De Potatobar in Brugge is niet de meest alledaagse frituur, maar goed een jaar na de opening blijkt het concept een schot in de roos. Zowel toeristen als Bruggelingen vielen als een blok voor de speciale combinaties met frietjes. “Het eerste jaar was vooral keihard werken”, zeggen zaakvoerders Kevin en Ramses.

Stem mee in onze app en kies hier zelf ‘De Beste Frituur van Vlaanderen’.

In januari vorig jaar openden Kevin Desopper en Ramses Van Waes met The Potatobar een frietconcept dat in Brugse contreien nog ongekend was. In hun nieuwe zaak moesten de klanten niet alleen een frietje kunnen steken in een gezellige cafésfeer, de heren hadden ook erg speciale plannen.

Zo creëerden ze hun eigen toppings op basis van onder andere Brugge Oud Kaas, bacon en tuinkers. Ze vulden hun kroketten met onder meer gehaktballen, tomatensaus en spek, en ontwikkelden naast hun eigen cheese-o-naise ook mayonaise op basis van truffels.

Het concept nam een vliegende start, en bleek al snel een absolute voltreffer. “We wilden destijds een ‘slow start’ maken”, zeggen Kevin en Ramses. “Daarom nodigden we eerst een testpubliek uit. Maar van ‘slow’ was al snel geen sprake meer.”

Toeristen

Het concept sloeg niet alleen aan bij toeristen, ook Bruggelingen vonden al snel hun weg naar de Sint-Amandsstraat. “Aanvankelijk klopten we onze mayonaise nog met de hand, maar dat moesten we al snel overlaten aan een machine”, gaan Kevin en Ramses verder. “Het was gewoon veel te druk in de zaak. Om dezelfde reden hebben we ook twee fulltime werknemers aangenomen. Met ons tweetjes konden we het al snel niet meer bolwerken.”

Tijdens het openingsjaar hadden de twee, behalve op sluitingsdagen, daardoor weinig ruimte voor verlof. Maar dat hadden ze er graag voor over. “Er komt veel meer bij kijken dan enkel frieten bakken. Ook op sociale media zijn we bijvoorbeeld constant bezig met het imago van onze zaak. Daarnaast broeden we voortdurend op ideeën voor nieuwe smaken en formules. Binnenkort verkopen we trouwens onze sauzen in potten, zodat liefhebbers er ook thuis van kunnen genieten.”

De Potatobar mag je dus gerust een succesverhaal noemen. Toch is het voor starters moeilijk om zomaar in de Brugse binnenstad te overleden. “Zeker als je ziet hoeveel omzet je moet draaien om uit de kosten te raken”, zeggen de zaakvoerders. “Toch zijn we ervan overtuigd dat wie écht gemotiveerd is en hard genoeg werkt, zeker kan slagen. We zijn zelf met een beperkt budget gestart en hebben het geluk dat ons concept enorm aanslaat. Met de forse groei van onze zaak kunnen we alleen maar tevreden zijn.”

Of ze hun concept in de toekomst ook in andere steden willen introduceren? “Zeg nooit nooit, maar momenteel slorpt de zaak in Brugge echt al onze tijd op.”

Concullega’s

Gelukkig zijn Kevin en Ramses wél bereid om tijd vrij te maken voor de verkiezing van Beste Frituur van Vlaanderen. “Het is een super initiatief en we zullen ons best doen de titel binnen te halen”, besluiten ze enthousiast. “Maar ons klantenbestand bestaat wellicht net iets te veel uit toeristen. Onze concullega’s kunnen meer rekenen op vaste klanten. Die zullen wellicht sneller hun stem uitbrengen dan een toerist die hier eenmalig over de vloer komt.”