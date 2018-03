Werk in de bouw is steeds meer teamwerk

In vergelijking met vroeger is werken in de bouwsector heel wat aangenamer geworden. De stress van de deadlines, de herschikking van de planning, het oplossen van fouten die andere aannemers of collega's hebben gemaakt: het is (bijna) verleden tijd. Reden is dat er veel meer wordt samengewerkt tussen werknemers, zowel in het eigen bedrijf als met beroepsgenoten van andere firma's in het project. Werken in bouwteams wordt meer de regel dan de uitzondering.

''Bouwen is uitgegroeid tot een complex proces'', zegt Davy Maesen, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Limburg. "Dat vergroot het belang van een goede communicatie en flexibiliteit op de werkvloer. Meer nog, om een bouwproject te doen slagen, is de teamgeest tussen zowel de collega's van hetzelfde bedrijf, als tussen de diverse aannemers op de werf, essentieel. De nieuwe complexiteit van het bouwen vraagt in deze tijd een eerder horizontale dan verticale structuur."

Waarom? "Innovatie heeft zijn intrede gedaan in de bouwsector, met een enorme groei aan technieken en materialen tot gevolg", aldus Maesen. "Beslissingen bij de uitvoering worden hierdoor minder evident. Overleg en goede afspraken tussen de verschillende projectuitvoerders zijn dan de sleutel tot succes."

Een bijkomende reden is dat heel wat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse bouwvakkers. Die spreken niet alleen een andere moedertaal, maar hebben in hun thuisland via opleidingen en praktijkervaring, vaak andere technieken en materialen leren kennen. Hen inpassen in een goed geolied geheel, is een extra dimensie voor wie werkzaam is in de bouw.

Vertrouwen

Dit leidt tot het werken als bouwteam. "De intense samenwerking tussen de diverse bouwpartners biedt het voordeel dat heel wat problemen voorafgaand aan de uitvoering kunnen opgelost worden", legt Davy Maesen uit. "Een belangrijke voorwaarde om als bouwteam succesvol te zijn, is onderling vertrouwen. Door het samenspel tussen alle betrokken partners slaagt men er uiteindelijk in een beter resultaat te boeken, en dat is het doel van zowel de bouwheer, architect als de uitvoerders. Team staat hier voor Together Each Achieves More. Vrij vertaald: samen bereikt men meer dan alleen."

Als sectororganisatie stimuleert Bouwunie Limburg het werken in bouwteams. Jaarlijks wordt er een onderscheiding uitgereikt aan de bouwvakkers die het best hebben samengewerkt. "We willen hiermee een positief signaal geven", zegt Davy Maesen. "Een goede verstandhouding op het werk straalt immers professionaliteit en degelijkheid uit. En dat komt uiteraard de hele sector ten goede."

