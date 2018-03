Vijfde van alle vrachtwagens op Vlaamse wegen vertoont “groot gebrek”

Brussel - “De technische controles langs de weg moeten snel en efficiënt gebeuren en uitgevoerd worden door goed opgeleide technici.” Dat zegt Isabelle De Maegt, woordvoerster van transportfederatie Febetra in een reactie op een bericht van De Standaard vrijdag. Daarin wordt vastgesteld dat Vlaanderen niet eens de helft haalt van het door Europa opgelegde quotum van technische controles die jaarlijks moeten worden verricht. Een vijfde van de gecontroleerde vrachtwagens vertoonde bij controle een “groot gebrek”.

België is door de Europese regelgeving verplicht om, bovenop de periodieke keuring, jaarlijks ook 9.200 technische controles uit te voeren langs zijn snelwegen. De Vlaamse overheid moet 46 procent daarvan voor haar rekening nemen, of zo”n 4.200 controles.

Toch werden er in 2017 amper 1.700 uitgevoerd: dat zijn er veel minder dan de helft van wat Europa vraagt. Dat staat te lezen in het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq (Open Vld). Daarmee blijft het aantal controles al enkele jaren op rij zakken.

Maar het aantal vrachtwagens en bussen dat zich met een “groot” of “gevaarlijk” mankement op onze snelwegen verplaatst, neemt niet af. Van de gecontroleerde voertuigen kampten er vorig jaar 552 met een of meerdere mankementen. 128 voertuigen hadden een gebrek dat de veiligheid in gevaar bracht, 248 hadden een “groot gebrek”, 176 een “klein gebrek”. De selectie voor zulke controles gebeurt niet willekeurig. Inspecteurs gaan af op tekenen van slecht onderhoud, aldus De Standaard.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat er lange tijd een tekort aan inspecteurs was. De aanwerving van bijkomende mankracht zou eind 2017 afgerond zijn.

Controles nodig zegt sector

Dat die controles nodig zijn, staat ook voor Febetra buiten kijf. “Die moeten zich vooral erop toespitsen dat ze die mankementen opsporen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen en die de eerlijke concurrentie in de weg staan”, aldus Isabelle De Maegt. “Voorts zou er ook aan een methodiek gedacht moeten worden die vooral die bedrijven viseert die in het verleden betrapt werden met voertuigen die niet in orde waren.”

“Wat het aantal controles betreft, dat is in handen van de Vlaamse overheid”, zegt de woordvoerster van Febetra. “Ik lees in de krant dat de ministers dat wil verhelpen door nieuwe controleurs in dienst te nemen. Daarvan nemen we akte. We hopen dat die mensen een goede opleiding krijgen, zodat ze de controles ook snel en efficiënt kunnen laten verlopen.”