Amerika verplicht vermelding van kankerverwekkende stof op etiketten van koffie: hoe zit het bij ons?

Amerikaanse bedrijven zullen vanaf nu een etiket op koffieverpakkingen moeten plakken om hun klanten te waarschuwen voor kankerverwekkende stoffen. Dat heeft rechter Elihu Berle woensdag in Los Angeles beslist. Bij het branden van koffie komen er immers chemische stoffen vrij, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. “In België maken we ons geen zorgen en komt er geen waarschuwing op de koffieverpakkingen”, reageert Philippe Houdart van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid aan Het Nieuwsblad Online.

Wie koffiebonen brandt, krijgt niet alleen een smaakvoller eindresultaat. Tijdens het brandproces komen er immers ook chemische stoffen vrij, waaronder de kankerverwekkende stof acrylamide. En dat weten te weinig mensen, zo vond het ‘Council for Education and Research on Toxics’. De non-profitorganisatie trok naar de rechter in Los Angeles, en spande een zaak aan tegen Starbucks en meer dan 90 andere koffiebedrijven.

Het proces was een pingpongwedstrijd van woord tegen woord, maar de rechter koos de kant van de onderzoeksgroep. “Koffiebedrijven kunnen geen bewijs leveren dat koffie voordelen biedt voor de menselijk gezondheid. Daarom moeten we de consumenten waarschuwen”, verklaarde rechter Bearle in de Amerikaanse staat Californië. Het verzoek om acrylamide ook echt uit koffie te bannen “omdat dat beter is voor de volksgezondheid dan een waarschuwing”, willigde hij niet in.

Hoe zit het bij ons?

In België maken ze zich minder zorgen om onze koffie, zo zegt het FAVV. “Acrylamide is een stof die problemen kan veroorzaken, inderdaad. Maar het is gewoon zaak om ervoor te zorgen dat de redelijke limieten daarvan niet overschreden worden”, zo zegt Philippe Houdart. “Wij hebben in ons land geen weet van onderzoek dat zegt dat acrylamide in koffie in die mate een probleem zou zijn dat we onze inwoners daarvoor moeten waarschuwen.”

In de Verenigde Staten zijn ze volgens Houdart wat royaler met waarschuwingen en reageren rechters bijna paranoïde ten opzichte van chemische stoffen. “Daar willen ze zich voor alles indekken om te voorkomen dat er later een rechtszaak van zou komen, omdat ze niemand officieel hebben verwittigd”, aldus Houdart. In België zullen er dan ook geen etiketten met waarschuwingen op de koffieverpakkingen komen.

In Europa is de discussie over acrylamide ook al gevoerd. Het wetenschappelijke bureau van de Europese Commissie heeft in de zomer van 2017 de nodige informatie verzameld over de chemische stof, en hun adviezen doorgespeeld aan de lidstaten. Voortaan zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven maatregelen moeten nemen om de aanwezigheid van de stof te beperken, maar een nultolerantie komt er niet.