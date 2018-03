Nainggolan over de heisa rond zijn potentiële WK-selectie en waarom hij wil dat Juve(!) de titel pakt: “Scusi Dries”

Gaat hij mee of gaat hij niet mee naar het WK? Dat is de vraag die iedereen zich stelt over Radja Nainggolan. Het woelwater werd afgelopen dinsdag tegen Saudi-Arabië nog hevig toegejuicht bij zijn invalbeurt. Maar zeker van Rusland is Nainggolan niet. “Vier jaar geleden belden ze mij ook niet”, zegt de Rode Duivel in een interview met Il Tempo.

Nainggolan sprak met de Italiaanse krant over een heleboel onderwerpen en dus ook over de Rode Duivels. “Ik hoop dat ik erbij ben op het WK”, aldus de AS Roma-speler. “Ik doe alles in mijn macht, maar het hangt niet van mij af. Vier jaar geleden dacht ik dat ik erbij zou zijn en toen belden ze me niet. Nu denk ik alleen maar aan het doen van mijn deel. De rest laat ik over aan Roberto Martinez, ook al vind ik dat ik verdien om mee te gaan.”

De steun van de supporters kon Nainggolan alvast appreciëren. “Ik ben gelukkig want dat was iets dat ik niet verwacht had. Ik voelde de affectie van de fans. Bovendien leerde ik ook de menselijke kant van de bondscoach beter kennen”, aldus de middenvelder.

Foto: Photo News

“Sorry Dries”

De titel pakken in de Serie A, dat zit er ook dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet in voor Nainggolan en AS Roma. De Lupi staan op negen speeldagen voor het einde van de competitie op een derde plaats met een achterstand van zestien punten op leider Juventus en veertien op nummer twee Napoli. Dat Nainggolan geen fan is van de Oude Dame is een understatement, maar toch supportert hij niet voor zijn Belgische collega Dries Mertens in de strijd om de titel.

“Dit is de waarheid: ik haat Juventus maar ik hoop dat zij de scudetto winnen”, verraste Nainggolan. “Ik heb helemaal niets tegen Napoli of Mertens. Zij verdienen de titel evenzeer door de manier waarop ze spelen. Maar ik ben al vijf jaar tweede geworden en om dan een ander team dan Juventus de titel te zien winnen… Dat zou mij breken.”