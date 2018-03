Vuilnisophalers laten te volle en slecht geknoopte vuilniszakken voortaan staan

Veel mensen proppen hun restafvalzakken veel te vol en plakken ze dicht in plaats van er een knoop in de leggen. Intercommunale Intradura neemt nu drastische maatregelen en laat die zakken vanaf volgende week gewoon staan. Als het proefproject een succes is, overwegen ook andere afvalintercommunales dat te doen. Al doen ze dat eigenlijk nu al, maar enkel wanneer het echt te gortig is.

In principe zou de huisvuilophaler de vuilniszak met een hand moeten kunnen opnemen bij de knoop. Zo is er geen lichamelijk contact met de vuilniszak en kan hij of zij zich niet verwonden. Want alhoewel het niet mag, worden nog altijd te vaak scherpe dingen in de vuilniszak gestoken die daar helemaal niet in thuishoren. Dat zorgt geregeld voor snij- of zelfs prikwonden. Dat laatste door naalden die bij het restafval worden gegooid. Dat is uiteraard verboden en strafbaar.

“Het probleem is dat veel bewoners hun restafvalzakken veel te vol steken. Vijftien tot 20 kilogram is geen uitzondering, soms zelfs tot 22 kilogram. Dan kan je de zak uiteraard niet meer knopen zoals dat voorzien is en wordt hij dichtgeplakt met plakband”, zegt directeur Stephan Verwee van intercommunale Intradura dat de ophaling verzorgt in 19 gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant.

Vanaf volgende week zullen te volle of slecht dichtgeknoopte zakken gewoon blijven staan en krijgen ze een sticker waarop de reden staat waarom de ophalers hem niet hebben meegenomen. Een drastische maatregel, maar wellicht het ene wat echt helpt.

Met een infocampagne en een filmpje toont de intercommunale hoe het wel moet.

Zo moet het

Huisvuilophalers moeten vuilniszakken kunnen opnemen zonder in contact te komen met het afval. Een zak moet dicht met een stevige knoop, liefst een dubbele. Zo kan de huisvuilophaler de zak veilig en hygiënisch vastnemen en in de vrachtwagen werpen.

“De vuilniszakken hebben vier flappen. Je knoop er twee daarvan stevig aan elkaar. Liefst met een dubbele knoop. Daarna de twee andere. De zak is dan stevig dicht en kan door de ophaler met een hand worden vastgepakt. Dat gaat sneller, maar is vooral ook veiliger”, klinkt het.

Zo moet het niet

Sommige zakken zitten overvol en bovenaan dichtgeplakt met plakband. De enige manier om zo’n zak op te nemen, is door hem met twee handen op te tillen en hem dicht bij het lichaam te houden. Zeer onveilig en onhygiënisch. Deze zakken zullen vanaf 3 april blijven staan.

Andere intercommunales, zoals Ivago (Gent en omstreken) en de Antwerpse huisvuildienst, informeren geregeld over hoe afval correct moet worden aangeboden. In Antwerpen werd vorige maand nog een campagne gelanceerd waarin gevraagd wordt om niet meer dan 7,5 kilogram afval in de vuilniszak te steken.