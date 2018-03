Ooit was dit de gevaarlijkste plek op aarde, nu is deze stad dé hotspot voor toeristen

Wapengeweld, bendeoorlogen en de grootste drugsbaron die de wereld ooit gekend heeft. Iets meer dan twintig jaar geleden was Medellín de gevaarlijkste plek op aarde. Iedereen die er op straat durfde te komen, riskeerde zijn leven. Nu lopen diezelfde straten stilaan vol met enthousiaste toeristen. Of hoe de Colombiaanse stad erin geslaagd is een verleden vol trauma’s van zich af te werpen.

De stad van de eeuwige lente, zo wordt de Colombiaanse stad Medellín wel eens genoemd. Vooral omdat het er altijd zonnig is. Maar inmiddels verwijst die bijnaam ook naar het warme, bruisende leven in de stad.

Niet zo heel lang geleden, 25 jaar om precies te zijn, was dat nochtans helemaal anders. Toen was Medellín de gevaarlijkste plek op aarde. Er heerste oorlog tussen de overheid en rechtse en linkse milities. Er was drugs, geweld en moord. En er was Pablo Escobar.

De grootste drugsbaron ooit

Pablo Escobar was de grootste drugsbaron ooit. Zijn ‘Cartel de Medellín’ beheerste het grootste deel van de drugshandel naar Mexico, Ecuador, Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. Zo’n 80 procent van de cocaïne in de Verenigde Staten kwam van Don Pablo.

Iedereen die hem dwarszat, ruimde hij meteen uit de weg. Van straatjongens en presidentskandidaten, tot de scheidsrechter die tegen zijn voetbalclub floot. Daarnaast was het kartel van Escobar ook betrokken bij een dodelijke bendeoorlog met de grootste concurrent: het Calikartel.

Dat alles maakte van de stad Medellín een levensgevaarlijke plaats. En dat zou nog tot lang na zijn dood in 1993 zo blijven.

Vicieuze cirkel van armoede en geweld doorbreken

Het keerpunt kwam er pas rond de eeuwwisseling. Het harde optreden van president Álvaro Uribe zorgde voor een betere veiligheid in het land. En in Medellín zelf zorgde de komst van burgemeester Sergio Fajardo voor een sociale revolutie.

Hij richtte zijn aandacht op de stadsdelen met de grootste problemen. Hij investeerde in onderwijs, mobiliteit en leefbaarheid om zo de vicieuze cirkel van armoede en geweld te doorbreken. En hij slaagde daar in. Medellín kon stilaan een verleden vol trauma’s van zich af beginnen te schudden.

Bruisende toeristische stad

Tussen 2000 en 2015 nam het aantal moorden in de Colombiaanse stad met 80 procent af. In 2013 werd Medellín zelfs uitgeroepen tot meest innovatieve stad ter wereld. Wereldwijd wordt de stad geprezen voor het omtoveren van moeilijke en met misdaad doordrongen buurten tot levendige gemeenschappen.

En dat is ook de buitenlandse toeristen niet ontgaan. De stad is intussen een hotspot geworden met gezellige restaurants en bars, en uitstekende koffie. Toeristen krijgen er de kans om de bruisende en chaotische Colombiaanse cultuur te ervaren tussen de bergen en de koffieplantages.

Kleurrijke huizen in Guatapé, een gemeente in de buurt van Medellín Foto: ss

Schril contract met andere plaatsen

De ommezwaai van Medellín staat in schril contract met de situatie op andere plaatsen in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan de Mexicaanse badplaats Acapulco. Ooit was de stad wereldberoemd om zijn prachtige zandstranden. Het was de favoriete vakantiebestemming van al wat rijk en beroemd was.

Door oorlogen tussen rivaliserende drugskartels is Acapulco nu in geen tijd afgezakt in de chaos. Toeristen zien er soms verminkte lichamen van vermoorde bendeleden gewoon op straat liggen. Zoals de foto in onderstaand stuk bewijst.

