Waarom moest het acht jaar duren voor dossier over treinramp in Buizingen naar politierechter werd doorverwezen

Acht jaar na de dodelijke treinramp in Buizingen verwijst de raadkamer in Brussel het dossier door naar de politierechtbank van Halle. Een uitspraak komt er ten vroegste volgend jaar. Het zal dan negen jaar geleden zijn dat twee treinen botsten in Buizingen. “Onmenselijk lang”, zeggen slachtoffers en nabestaanden. Waarom heeft het zo lang geduurd voor deze zaak voor de rechter kan komen terwijl het toch snel duidelijk was wat er precies gebeurd was?