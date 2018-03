Lovre Kalinic is niet bezig met Hein, wel met de titel: “Wat gebeurd is met Horvath? Zo maak je een keeper dood”

Lovre Kalinic (27) is spaarzaam met interviews, het vorige dateert van eind september. AA Gent had zijn start gemist en slechts één van zijn eerste zeven competitiematchen gewonnen. Toch stelde de Kroaat dat de titel nog mogelijk was. Nu die uitspraak ernstiger klinkt, is hij voorzichtiger, maar het is duidelijk: Kalinic kijkt zondag naar boven, maar niet naar zijn ex-coach Vanhaezebrouck.