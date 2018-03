Belgische para’s raken verstrikt in parachutes tijdens militaire oefening Video: ParaCommando.com

Twee Belgische para’s raakten onlangs verstrikt in elkaars parachute nadat ze uit een vliegtuig waren gesprongen tijdens een militaire oefening. De paracommando’s hielden het hoofd koel en gebruikten uiteindelijk hun reserveparachute om veilig op de grond te landen. “Een samenloop van omstandigheden, geen menselijke fout”, aldus Defensie.

De ijzingwekkende beelden van de sprong werden gepubliceerd op paracommando.com, een website en Facebook-pagina voor en door Belgische para’s. De video werd gefilmd tijdens een militaire oefening in Portugal, waar ongeveer 80 Belgische para’s aan deelnamen. Voor twee van hen liep het bijna fout af toen ze na hun sprong uit een C-130 aan elkaar bleven haken en de touwen van de parachutes verstrikt raakten.

“Het openen van een valscherm gebeurt automatisch”, verklaarde Defensie aan VRT NWS. “Door de turbulentie met de motor is dit sneller gebeurd dan voorzien en zijn de para’s in elkaars touwen vastgeslingerd.” Defensie benadrukt dat het niet om een menselijk fout ging, maar dat een samenloop van omstandigheden de oorzaak was.

De militairen raakten uiteindelijk los als een van hen zijn reserveparachute opent. Een tiental seconden later staan ze allebei met beide voeten op de grond. Volgens Defensie gebeuren dergelijke incidenten vaker, maar is het uitzonderlijk dat er beelden van worden gemaakt. De paracommando’s in het fragment hebben de procedures goed gevolgd, klinkt het nog.