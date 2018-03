Hoofdsponsor Telenet blijft KV Mechelen trouw na degradatie

KV Mechelen zal ook in 1B kunnen rekenen op de steun van hoofdsponsor Telenet. Beide partijen blijven elkaar trouw, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Foto: KV Mechelen

“We hebben een mooie partnership en dynamiek opgebouwd met KV Mechelen en zetten onze samenwerking voort op hetzelfde elan. Onze ‘buur’ kan rekenen op onze steun, in goede én in kwade dagen”, zegt Manu Leroy, director Sports van het telecombedrijf.

Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen samen met Dieter Penninckx, noemt de beslissing om verder te blijven samenwerken “heel motiverend”. “De degradatie is uiteraard een zware dobber, maar dankzij onze sterke fanbasis en trouwe partners, met Telenet op kop, kunnen we met een positieve ingesteldheid aan het volgende hoofdstuk beginnen.”

Mechelen kondigde al eerder de contractverlenging van trainer Dennis van Wijk aan.

Komend seizoen, het eerste in tweede afdeling na elf jaar hoogste klasse, hoopt Mechelen in een vernieuwd stadion te kunnen afwerken. De afbraakwerken van de huidige hoofdtribune, die dateert van 1952, starten de komende weken.

“Door sterk te blijven investeren in KV Mechelen, hopen we dat de club onverminderd zijn activiteiten kan blijven uitbouwen”, legt Manu Leroy uit. “De investering in de nieuwe hoofdtribune, die ongetwijfeld een extra dimensie zal geven aan de voetbalwedstrijden, hoort daar ook bij.”