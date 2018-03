Twee jaar cel voor man die meisje (14) misbruikt en filmt in badkamer

Hasselt / Sint-Truiden - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 49-jarige man uit Sint-Truiden wegens de verkrachting van de 14-jarige dochter van zijn intussen ex-vriendin veroordeeld tot twee jaar cel. Hij vergreep zich tussen einde juli en 9 november 2013 tweemaal aan het jonge meisje. Naast de celstraf is hij voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Hij stond ook terecht voor het maken van beelden van het naakte meisje in de badkamer, maar voyeurisme was in 2013 nog niet strafbaar, zodat hij daarvoor vrijuit ging.

De man had in de badkamer een verborgen camera geïnstalleerd. Hij filmde haar terwijl ze zich uitkleedde om in bad te gaan. Hij had ook twee seksueel getinte foto’s van het meisje in zijn bezit, maar ook daarvoor kreeg hij de vrijspraak. De man had gedurende een jaar een relatie met de moeder van het slachtoffer.

Misbruik

Eenmaal vergreep hij zich aan het tienermeisje, terwijl hij aan zijn brommer sleutelde. Hij vroeg haar zich uit te kleden en misbruikte haar vervolgens. Bij het einde van de relatie ging hij een tweede keer over de schreef. Dat gebeurde bij de boedelverdeling van het appartement waar de man met de moeder had gewoond. Hij misbruikte haar in zijn flat. De man zei tegen het slachtoffer dat ze moest zwijgen over de gebeurtenissen, want hij dreigde ermee haar iets aan te doen.

Via een leerlingenbegeleider van het meisje kwamen de feiten aan het licht. De man had een strafverleden. Hij was in staat van wettelijke herhaling. Hij kreeg in 2008 van de correctionele rechtbank in Brugge twee jaar cel voor een poging tot doodslag, weerspannigheid en bedreiging. Aan het slachtoffer is hij 5.780 euro schadevergoeding verschuldigd.