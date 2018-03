Kernkabinet zoekt akkoord over energiepact en zware beroepen

Brussel - Het kernkabinet zoekt vrijdag een akkoord over het energiepact. Voor aanvang lieten verschillende topministers verstaan dat een akkoord vrijdag mogelijk is. Ook in de discussie over de pensioenen voor zware beroepen bij de overheid zou er donderdagavond vooruitgang zijn geboekt.

Aan de VRT-radio zei Open Vld-vicepremier Alexander De Croo dat een akkoord over het energiepact dichtbij is. Dat pact bevestigt de sluiting van de kerncentrales in 2025. Coalitiepartner N-VA had hier twijfels bij en vreesde voor de bevoorradingszekerheid en de energieprijs.

Het pact heronderhandelen zou echter te veel tijd in beslag nemen. N-VA-vicepremier Jan Jambon wees er bij aanvang op dat de kernuitstap volgens de wet nu al op 2025 vastligt en dat er op dit moment geen meerderheid is om die te wijzigen.

Een volledige heronderhandeling van het pact zou niet op tafel liggen, maar de partijen zouden praten over stringente voorwaarden voor het pact, die te hoge prijzen moeten vermijden en bevoorradingszekerheid moeten verzekeren.

Zware beroepen

Ook het pensioendossier ligt op tafel. De regering moet de criteria vastleggen voor het bepalen van zware beroepen. Mensen met een zwaar beroep zouden vroeger met pensioen mogen, soms zelfs tot zes jaar. De discussie beperkt zich voorlopig tot de overheidssector, maar het akkoord hierover zou later als model dienen voor de privésector.

In het dossier is vooruitgang geboekt, zei CD&V-vicepremier Kris Peeters vrijdag. De voorbije maanden toonden N-VA en Open Vld zich heel beducht voor een te brede definitie van zware beroepen. Met wat op een gegeven moment op tafel lag, zou de helft van het overheidspersoneel een zwaar beroep hebben en dus vervroegd met pensioen kunnen gaan.