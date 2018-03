Bart De Wever over saga Tom Meeuws (en buitenechtelijke relatie met Liesbeth Homans): “Ga niet meedoen aan niveau onder de gordel”

Antwerpen - N-VA-voorzitter Bart De Wever ontkent dat Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws het slachtoffer is van een politieke afrekening door N-VA. Het door Knack gelegde verband met de stukgelopen relatie tussen Meeuws en N-VA-minister Liesbeth Homans noemt hij “shockerend” en “een trieste zaak”.

De Wever betreurt het “niveau onder de gordel” waar de saga rond Meeuws intussen is beland en wil daar naar eigen zeggen niet aan meedoen. “Ik ga ook geen commentaar geven op het privéleven van mensen”, zegt hij.

De gerechtelijke procedure tegen Meeuws is volgens De Wever in ieder geval geen initiatief van hemzelf. “Als men denkt dat ik tot zulke tactieken in staat ben, het aanstellen van een onderzoeksrechter en dergelijke, gelooft men echt in fantasieën”, stelt hij. De Wever zegt “vooral een tegenstander die zichzelf in nesten werkt” te zien.

