Palestijn door Israëlische soldaten doodgeschoten bij manifestaties aan grens Gazastrook

Bij de grens tussen de Gazastrook en Israël is het vrijdag tot botsingen gekomen tussen Palestijnse betogers en Israëlische soldaten, zo is ter plaatse vastgesteld. Daarbij is een 25-jarige Palestijn door soldaten doodgeschoten ten oosten van de stad Jabalia, zo heeft het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse enclave gemeld. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan raakten 54 betogers gewond door geweervuur van Israëlische soldaten.