Officieel: Dion Cools verlengt tot 2021 bij Club Brugge

Brugge - Dion Cools ziet zijn goeie prestaties bij Club Brugge vertaald in een nieuw contract. Hij ondertekende een verbintenis tot 2021, zo laat de competitieleider vrijdag weten.

Cools (21) speelt sinds juli 2015 voor blauw-zwart, dat hem overnam van Oud-Heverlee Leuven, en is bezig aan zijn derde seizoen in de A-kern. Inmiddels is de belofteninternational uitgegroeid tot een vaste waarde op de rechterflank. Dit seizoen is hij onder Ivan Leko al goed voor 31 wedstrijden, drie goals en vijf assists.

“Ik ben enorm blij dat ik twee extra seizoenen bij m’n favoriete Club kan blijven”, zegt Cools. “Spelen voor Club was een jongensdroom. De stappen die ik de voorbije jaren kon zetten als speler maar ook als persoon, heb ik te danken aan Club. Het is mooi dat mijn ontwikkeling beloond wordt met een contractverlenging. Kers op de taart zou natuurlijk een nieuwe titel zijn, daar gaan we samen met heel het team voor!”

“We zijn zeer tevreden over de evolutie die Dion doorgemaakt heeft”, vult teammanager Vincent Mannaert aan. “Toen Dion overkwam van OH Leuven waren we overtuigd van zijn potentieel, maar het blijft altijd afwachten of een speler het hogere niveau effectief oppikt. Dion heeft zich in de ploeg geknokt en bewijst dit seizoen dat hij zijn plaats bij Club Brugge waard is. Dat toont hij ook bij de nationale beloften.”