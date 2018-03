Vrachtwagenbestuurder (41) verongelukt nadat hij geplet raakt tussen trekker en aanhangwagen

Oostende - Bij Transportfirma Mainfreight in Oostende is vrijdagmorgen een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een 41-jarige Poolse vrachtwagenbestuurder raakte geplet tussen zijn trekker en een aanhangwagen.

Het hoofdkantoor van Mainfreight in Oostende is gevestigd in de Zandvoordestraat, maar het arbeidsongeval gebeurde op parking 4 op het einde van de Hooggeleedstraat. Daar werd in de vroege ochtend het levenloze lichaam gevonden van een 41-jarige vrachtwagenbestuurder uit Polen.

Volgens de eerste vaststellingen moet het slachtoffer geplet zijn geraakt tussen zijn trekker en een aanhangwagen. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.

Het parket van Brugge stelde een deskundige aan die de precieze omstandigheden van het ongeval moet onderzoeken. Ook de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk kwam ter plaatse.

“Naast de oorzaak van het ongeval wordt ook onderzocht onder welk statuut de man precies aan het werk was”, klinkt het bij het parket.

Foto: Dominique Jauquet

