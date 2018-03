Nieuwe, meer eenvoudige, regelgeving voor pleziervaarders

Brussel - Er is een nieuwe, meer eenvoudige, regelgeving opgesteld voor pleziervaarders. De nieuwe pleziervaartwet werd vrijdagochtend goedgekeurd op de federale ministerraad. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) werkte een jaar lang met alle betrokken partijen aan de hervorming van de fors verouderde regelgeving.

Pleziervaart is populair in ons land. Jaarlijks worden een 8.000-tal pleziervaartuigen ingeschreven. De huidige regelgeving was niet meer afgestemd op de hedendaagse noden. De regels waren verouderd en sommige dateren zelfs nog uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Vorig jaar startte staatssecretaris De Backer overleg op met de sector om de regelgeving te herzien. De focus van de pleziervaartwet ligt op een administratieve vereenvoudiging. Wie vroeger met zijn pleziervaartuig in de binnenwateren én in de Noordzee wou varen, had twee verschillende registraties nodig. Dat verandert naar één unieke registratie.

Kostenbesparing

“Het registratiedocument zal ook onbeperkt geldig zijn in tijd. Dat betekent een besparing van kosten voor de pleziervaarder en een administratieve vereenvoudiging voor de overheid”, aldus De Backer.

De technische vereisten voor pleziervaartuigen ingezet voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, zullen uitgebreider zijn dan deze voor een gewoon pleziervaartuig. Ook zullen alle vaartuigen die in Belgische wateren voor dergelijke doeleinden worden ingezet, of in België geregistreerde schepen die waar ook ter wereld worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, eens om de vijf jaar geschouwd worden door DG Scheepvaart.

Superjachten

Ook voor zogenaamde superjachten verandert een en ander. Vaartuigen van minder dan 24 meter konden niet onder Belgische vlag varen. Die beperking valt weg.

Tot slot komt er ook een wijziging voor wat er al dan niet aan boord moet zijn van een vaartuig. Welke middelen er wegvallen of bijkomen, wordt binnenkort duidelijk met de uitvoeringsbesluiten van de wet.

“De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld met maar liefst 1.000 vaarbewegingen per dag. Het spreekt voor zich dat iedereen die op zee gaat varen op de hoogte moet zijn van de regels die er van toepassing zijn. Een hervorming was nodig om ook voor de pleziervaarder de veiligheid tijdens het varen op onze Noordzee te garanderen”, besluit de staatssecretaris. De wet zou tegen de zomer van kracht moeten zijn.