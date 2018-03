FOTO. Protest tegen slechte lucht breidt uit naar het hele land

Brussel / Oostende / Gent / Deurne / Borgerhout - Ook deze vrijdagochtend kwamen bezorgde ouders samen op straat op te protesteren tegen de slechte lucht aan de schoolpoorten. Het collectief ‘Filter Café Filtré’, dat twee weken geleden werd opgestart, kon deze keer 42 scholen mobiliseren over heel België.

“We hebben al heel wat reacties gekregen van scholen die bevestigen dat ze willen doorgaan tot aan de verkiezingen”, vertelt initiatiefneemster Annekatrien Verdickt. “Daarnaast zijn er ook scholen die na de paasvakantie willen starten met de actie. Niet iedere school zal een wekelijkse activiteit houden, maar het initiatief blijft zich wel nog iedere week uitbreiden.”

LEES OOK: “Genoeg luchtvervuiling”: ouders protesteren tot verkiezingen elke week bij schoolpoort

De actie begon op 16 maart, toen met enkel nog de Brusselse basisschool Maria Boodschap die deelnam. Vrijdag deden onder andere het Koninklijk Atheneum in Vilvoorde, basisschool Mozaïek in Gent en het Maritiem Instituut in Oostende mee. Ook de provincie Antwerpen was goed vertegenwoordigd met onder andere ’t Speelscholeke in Deurne, het Avontuur in Berchem en ’t Muzeke in Borgerhout.

Foto: if

Foto: if

Foto: if

Foto: if

Foto: if

Foto: if

Foto: if