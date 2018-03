Rusland slaat terug en wijst Europese diplomaten uit, ook Belgische ambassadeur ontboden: “We verwachten proportionele reactie”

In een reactie op het uitwijzen van Russische diplomaten door tal van Europese landen, wijst Moskou nu verschillende Europese diplomaten de deur. Onder meer diplomaten uit Nederland, Zweden en Italië moeten het land verlaten. Ook de Belgische ambassadeur is ontboden, meldt persagentschap Reuters.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat het ambassadeurs uit westerse landen bijeenroept die “onvriendelijke” stappen hebben genomen in verband met de vergiftiging van een Russische ex-spion, meldden de persbureaus Reuters en DPA. Ze worden geïnformeerd over de vergeldingsmaatregelen van Moskou, nadat verschillende landen Russische diplomaten hadden uitgewezen na de vergiftiging van de gewezen Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië.

Het Kremlin heeft de ambassadeurs van circa tien landen ontboden, het gaat al zeker om Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Polen, Litouwen, Letland, Finland, Zweden Slovakije, Oekraïne, Tsjechië en Nederland.

Daarbij heeft Rusland aangegeven twee diplomaten uit Nederland uit te wijzen. Hetzelfde geldt voor twee Italiaanse, één Zweedse en één Finse diplomaat. Het gaat om gelijke aantallen als de Russische diplomaten die uit de betreffende landen moeten vertrekken.

Belgisch ambassadepersoneel

Ook de Belgische ambassadeur zou ontboden zijn, meldt Reuters. Bij het kabinet van premier Michel is men daarvan nog niet op de hoogte, klinkt het in een reactie aan Het Nieuwsblad. “We hebben nog geen formele verwittiging over wat er gaat gebeuren met ons ambassadepersoneel in Moskou”, aldus woordvoerder Barend Leyts. Hij sluit niet uit dat een Belgische diplomaat Rusland moet verlaten, ons land wees namelijk één Russische diplomaat uit. “Wij verwachten een proportionele reactie”, klinkt het.

Donderdag raakte al bekend dat Moskou het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg sluit enzestig Amerikaanse diplomaten de deur wijst. Maandag kondigde de VS aan een even groot aantal Russische diplomaten uit te wijzen.