Antwerpen - In de haven van Antwerpen is op 14 maart een lading van 270,5 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat meldt het Antwerpse parket vrijdag.

De douanediensten troffen de drugs aan bij een controle van een vriescontainer met bananen. Ze zaten verstopt in een dubbele wand. De container was per schip aangevoerd vanuit Paramaribo in Suriname.