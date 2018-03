Magere en dure start van het seizoen voor de Oosterscheldekreeft: “Het is te koud, ze slapen nog”

Het seizoen van de Oosterscheldekreeft kent een dure en magere start. Sinds donderdag mag de Zeeuwse lekkernij terug gevangen worden, maar vele vissers kwamen van een kale reis terug. De veilingprijs bedroeg om en bij 60 euro per kilo. “Verschrikkelijk duur”, klinkt het bij de stichting Vis en Seizoen. Is het seizoen nu al om zeep? “Nee joh”, vertelt kreeftenvisser Jan Van Stee uit Yerseke, “het is gewoon te koud, ze slapen nog”.

Liefhebbers van de Zeeuwse lekkernij kijken een heel jaar uit naar einde maart want vanaf dan mag er terug gevist worden op Oosterscheldekreeft. Donderdag zijn de eerste Oosterscheldekreeften van 2018 uit het water gehaald, maar vele kooien bleven leeg. “Gisteren zijn we uitgevaren en het was een magere vangst, het is gewoon nog te koud”, vertelt kreeftenvisser Jan Van Stee. “Ze slapen nog. Het water is momenteel 5° en dan liggen ze nog te slapen. Pas vanaf 8 graden beginnen ze te bewegen.”

Eenzelfde verhaal bij de Stichting Vis & Seizoen. “Momenteel zitten de kreeften nog in winterslaap. Vanaf 8 graden beginnen ze terug rond te lopen over de bodem, maar pas wanneer het water om en bij de 10° is, beginnen ze echt actief te zijn. Tot dan gaan ze niet op zoek naar voedsel en lopen ze dus niet in de kooien.”

Door het geringe aanbod is de Oosterscheldekreeft momenteel verschrikkelijk duur, met name 60 per kilo veilingprijs. “De normale veilingprijs is om en bij de 35 euro”, klinkt het nog. “In een Nederlands restaurant betaal je momenteel als consument met zo’n schaarste toch makkelijk 120 euro voor een hele kreeft. Bij jullie zal het vast nog wel een stuk duurder zijn”, klinkt het nog bij de Stichting Vis en Seizoen.

Is het hele seizoen nu om zeep? “Nee hoor”, vertelt de kreeftenvisser nog. “Zes jaar geleden was ook zo koud bij de start en achteraf is dat een uitstekend seizoen gebleken. Het is dus nog veel te vroeg om paniek te zaaien.”

