Leko zet Club Brugge op scherp voor Play-Off 1: “Iedereen kan nog vijf tot tien procent beter”

Maandag start Ivan Leko tegen KRC Genk aan zijn allereerste campagne als trainer in PO1. Als leider, als trainer van de ploeg die tot dusver al het mooiste voetbal bracht en als gedoodverfd titelfavoriet. Het kampioenschap kan en mag niet verloren gaan. “Het is ons doel”, bevestigt de Kroaat. “En als we alleen naar onszelf kijken, kunnen we zelfs nog beter voetballen.”

Vijf tot tien procent, dat is de progressiemarge die de Brugse sleutelspelers volgens Ivan Leko nog hebben. “Hans Vanaken was fantastisch, maar hij kan beter. Ruud Vormer was fantastisch, maar hij kan beter. Brandon Mechele, Anthony Limbombe, Jordy Clasie, Dion Cools, Marvelous Nakamba. Ik denk dat zij nog vijf tot tien procent beter kunnen.” De voorwaarde: naar zichzelf kijken. Al het hele seizoen heeft Leko een broertje dood aan wat hijzelf ‘calculaties’ noemt. “Wij hebben toch geen invloed op het resultaat van andere ploegen? Als je je daarop focust, dan verlies je energie, dan ben je niet meer met je eigen voetbal bezig. Kijk, ik ben niet dom. Ik weet ook wel dat we met 20, 21 of 22 punten kampioen spelen, maar waarom zou ik dat benadrukken? We weten wat we willen; in de komende tien matchen opnieuw het meest aantal punten pakken van alle ploegen.”

Sleutelspelers fit

De spelers die daarvoor moeten zorgen zijn net op tijd fit. Verdedigers Benoît Poulain en Saulo Decarli zijn nog steeds buiten strijd, al de rest is klaar voor Play-off 1. “Vormer, Vanaken en Mitrovic hebben de afgelopen drie weken een individueel programma gevolgd met het gewenste resultaat tot gevolg”, duidt Leko. “De rest had een andere opbouw. We wilden de spelers vooral even wat mentale rust gunnen en dat is gelukt. Op fysiek en tactisch vlak hebben we verder kunnen bijschaven. Ik ben benieuwd wat er zal komen. Voor mij is het ook de eerste keer dat ik PO1 aanvat als trainer. Een jonge coach zonder ervaring. We zullen zien wat het wordt.” Afspraak met de Kroaat vanaf maandag.