Vanderhaege mag met AA Gent play-offs openen tegen Anderlecht: "Ik ga geen foto uithangen van de ex-coach"

AA Gent begint zondagavond aan PO1 met een bezoek aan het Anderlecht van Hein Vanhaezebrouck. Een belangrijke wedstrijd, beseft de Gentse coach voor wie het niets uitmaakt wie er bij de tegenstander in de dugout zit.

“We kunnen dit weekend een fantastische zaak doen of we worden teruggeworpen in de rangschikking. We zijn het echter al gewend om op achtervolgen aangewezen te worden. We kijken al heel lang naar boven en proberen dichterbij te sluipen. Maar nu moeten we de laatste sprong maken“, vatte Yves Vanderhaeghe de missie van AA Gent in Play-off 1 heel kernkrachtig samen.

“Die twee eerste wedstrijden zullen misschien toch al wat duidelijk maken wat we kunnen betekenen in Play-off 1”, ging de Gent-coach verder. “Je moet punten pakken en mits winst kun je al meteen de tweede plaats veroveren. Dat is toch een ander gegeven. Maar ik wil nu ook niet na twee matchen al de handschoen werpen, mocht het fout lopen. Er zijn dan nog acht matchen te gaan en bijzonder veel punten te winnen. Anderzijds is Anderlecht voor ons wel een soort mikpunt. Dat is correct. Ik wil er heel graag winnen, ook al heb ik daar een fantastische periode gekend als speler. Maar dat staat evenwel los van namen of personen die er nu nog aan de slag zijn. Ik wil elke week winnen. Ik ga in elk geval geen foto uithangen van de ex-coach”, had de Gentse coach nog een sneer in petto voor Adnan Custovic die in aanloop naar het duel met de Buffalo’s een foto van Vanderhaeghe uithing in de Oostendse kleedkamer.