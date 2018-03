Uitzonderlijk druk op Vlaamse snelwegen door paasuittocht: al 120 kilometer file

Brussel - “Het is deze vrijdag al sinds de late ochtend uitzonderlijk druk op de Vlaamse snelwegen”, stelt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum vast. “Dat is een klassiek verschijnsel op de vrijdag voor het weekend van Pasen.”

“Al van rond het middaguur hebben we meer dan 100 kilometer file op de Vlaamse snelwegen, vooral rond Brussel en Antwerpen en in de richting van de kust”, klinkt het nog. “In de regio rond Antwerpen zijn ook veel Nederlanders onderweg naar hun vakantiebestemming. De drukte zal in de loop van vrijdagnamiddag alleen nog maar toenemen.”