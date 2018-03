Regering heeft akkoord over zware beroepen en energiepact

De Belgische regering heeft een beslissing genomen over de belangrijkste dossiers uit het paasakkoord. Het gaat om zowel de zware beroepen als het energiepact.

Het dossier over het energiepact sleept al lang aan. Er was vorig jaar een akkoord bereikt, maar uiteindelijk verzette N-VA zich toch, omdat de partij zich zorgen maakt over de haalbaarheid van de kernuitstap.

Het energiepact bepaalt ons energiebeleid tot 2050. Het belangrijkste element daarin is de kernuitstap in 2025, dat in het akkoord bevestigd wordt.

Vier criteria

Premier Michel benadrukt dat de regering rekening heeft gehouden met vier criteria wat betreft een akkoord over het energiepact, te weten: de bevoorradingszekerheid, de klimaatakkoorden van Parijs, de veiligheid en de competitiviteit van bedrijven en koopkracht van de gezinnen.

De regering wil een energienorm introduceren, die moet ervoor moet zorgen dat de verschillende onderdelen van de energieprijs in ons land niet duurder zijn dan onze buurlanden. Er zal daarbij extra aandacht zijn voor grote industriële bedrijven. Een ontwerp hierover moet klaar zijn tegen 20 juli. Er komt ook een ‘Federaal Energie Comité’, waarin de verschillende overheden zullen overleggen met werkgevers en industrie.

Zware beroepen

Ook over de zware beroepen is er een doorbraak bereikt. Er zou een kader zijn vastgelegd waarbinnen minister van pensioenen Bacquelaine verder moet werken. Het dossier bepaalt criteria voor wat als zwaar beroep wordt aangemerkt. Minister Bacquelaine had met de sociale partners al eerder vier criteria opgesteld. Het gaat om zware fysieke belasting, onregelmatige werkuren, werk dat een veiligheidsrisico oplevert en stress.

Wie een zwaar beroep uitoefent zou vroeger met pensioen mogen. De regering moet nu de lijst van zware beroepen nog vastleggen. Minister Bacquelaine moet daarover met de vakbonden onderhandelen.