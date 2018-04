Onze taal leer je een pak vlotter met een aanstekelijk deuntje

Lennaert Maes en Andries Boone kwamen in De Wonderwijzer in Drogenbos hun nieuwe cd BOER! voorstellen. Foto: ssj

Sint-Pieters-Leeuw / Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode / Beersel / Dilbeek / Asse - Om kinderen in de Vlaamse rand te stimuleren met het leren van het Nederlands, hebben Lennaert Maes en Andries Boone de cd BOER! uitgebracht.

Muzikanten Lennaert Maes en Andries Boone mochten in de Nederlandstalige gemeenteschool De Wonderwijzer in Drogenbos hun nieuwe cd BOER! komen voorstellen. De cd heeft als doelgroep lagereschoolkinderen die Nederlands leren, en werd gemaakt in opdracht en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, vzw de Rand en de Taalunie.

“De zes liedjes op de cd gaan over respect voor de natuur en het leven op de boerderij, en zijn op maat gemaakt van kinderen die Nederlands leren. Bovendien zit er ook een spelboekje bij”, zegt Cindy Van Dijck, stafmedewerker taalpromotie bij vzw de Rand. “De liedjes stimuleren kinderen om op een fijne manier kennis van het Nederlands te verwerven. De vrolijke liedjes en bijhorende spelletjes zijn bovendien ook aangenaam voor wie het Nederlands als moedertaal heeft. De liedjes van de cd komen uit de nieuwe muziekvoorstelling. Daarbij bestaat een op maat gemaakte educatieve bijlage voor scholen.”

Geen toeval

Dat de cd net in de gemeenteschool van Drogenbos wordt voorgesteld, is geen toeval. “In de omgeving rond Brussel zijn er veel scholen met kinderen die thuis geen Nederlands spreken”, zegt Eddy Frans, algemeen directeur van vzw de Rand. “Wij willen hen helpen om het Nederlands te leren, en dit doen we onder meer met deze cd.”

Van de cd's zijn er voorlopig 1.000 exemplaren, en die worden gepromoot naar lokale besturen, integratiediensten, scholen, bibliotheken en boekhandels en deelnemers van taalbaden en taalateliers. Een cd kost vijf euro en kan besteld worden via vzw de Rand.

Met deze cd zijn de twee muzikanten overigens niet aan hun proefstuk toe. Zo maakt Lennaert Maes al sinds 2009 met De Bonski's muziek voor volwassenen die Nederlands leren, en Andries Boone toert geregeld mee. Het tweetal maakte in 2015 ReisRus, een voorstelling voor kindjes die Nederlands leren en op basis waarvan later een cd werd gemaakt. “Vanuit vzw de Rand kreeg ik de vraag om een nieuwe cd te maken”, zegt Maes. “Ik had toevallig al een paar liedjes gemaakt voor de school van mijn dochter, en heb daarop verder gewerkt. Na de paasvakantie beginnen we met de eerste voorstellingen hier in de Vlaamse rand rond Brussel.”