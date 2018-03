Dit excuus horen we elk jaar opnieuw in Play-Off 1, en dit is waarom we het niet serieus moeten nemen

We horen het elke editie van Play-Off 1 en gaan het ook dit seizoen onherroepelijk weer als uitleg krijgen: een ploeg heeft verloren omdat het amper drie dagen na de vorige match weer aan de bak moest, en dat tegen een veel beter uitgeruste tegenstander. Maar is dat ook een valabel excuus? Speelt de kalender echt zo’n grote rol? Zijn teams die hun matchen beter gespreid hebben dan niet steevast in het voordeel?

Ook dit jaar is het weer van dat: op zondag 15 april neemt Anderlecht het op tegen Club Brugge. Amper drie dagen later staat paars-wit echter alweer op het veld, op bezoek bij Standard. De Rouches spelen op zaterdag 14 april tegen AA Gent en zullen zo op woensdag 18 april een dagje meer hebben gehad om te bekomen dan Anderlecht. Club Brugge zit in hetzelfde schuitje als Anderlecht: blauw-zwart speelt op donderdagavond nog tegen Charleroi en moet zondag alweer de wei in tegen Standard, dat zo ook tegen de Bruggelingen weer een dagje meer rust zal hebben dan de tegenstander.

Zo’n rustdagje meer of minder klinkt misschien als een randzaak, maar het gaat hier wel om de meest vermoeiende periode van het jaar, waarin teams drie keer aan de bak moeten op een week tijd. “Als er maar twee dagen vallen tussen twee wedstrijden, kun je onvoldoende hersteld zijn”, zei specialist en fysiektrainer Bart Caubergh in onze donderdagkrant.

Als dat waar is, zou dat betekenen dat ploegen die meer rustdagen hebben voor hun wedstrijd merkelijk meer winnen tegen teams die minder uitgerust zijn. We hebben alle 240 wedstrijden die tot dusver gespeeld werden in Play-Off 1 sinds de eerste editie in het seizoen 2009-2010 geanalyseerd. Bij 148 matchen hadden de teams die het tegen elkaar opnemen geen gelijk aantal rustdagen.

Helemaal geen effect op resultaten

In de cijfers is echter amper sprake van een ‘rustdageffect’. Zelfs als de ploeg met het minste rustdagen van de twee slechts drie dagen (lees: twee dagen zonder voetbal) heeft tussen beide matchen, is het verschil verwaarloosbaar. Als de ploeg met het minste rustdagen vijf dagen heeft, gaat het zelfs meer winnen dan de uitgeruste ploeg.

Wat deze cijfers natuurlijk niet aantonen, is de kans op blessures. Die zou ook groter worden bij minder rustdagen tijdens de wedstrijden. Daarnaast kan de geringe recuperatietijd ook nog eens zijn weerslag hebben op de daaropvolgende wedstrijd van het team.