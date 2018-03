Gezin scheldend uit restaurant gegooid: “Kinderen zijn getraumatiseerd”

Beersel - Een jong gezin raakte getraumatiseerd toen ze na een bezoek aan een Grieks restaurant in Huizingen schreeuwend aan de deur werden gezet nadat een betaling fout liep. De restaurantuitbaters betreuren de zaak.

Joke De Smedt ging woensdagavond met haar partner en twee kinderen van vier en zeven jaar oud uit eten in het restaurant Poseidon in Huizingen. “Het eten was in orde maar bij de afrekening liep het fout”, aldus Joke. “We moesten vijftig euro betalen maar de uitbater vergiste zich en tikte in het bancontactautomaatje vijfhonderd euro in. Hij had zijn vergissing meteen door en zei dat hij het ging oplossen en vroeg ons even te wachten. Wij wachtten een hele tijd en zagen de uitbater ondertussen gewoon andere mensen bedienen. Toen we hem vroegen naar het geld dat we teveel betaald hadden omdat het voor onze kinderen 's anderendaags school was, kwam hij plots met 450 euro cash af en voegde er meteen aan toe dat we beter nooit meer zouden terug komen. Hij wees ons de deur. Toen we hem vertelden dat het gevoel wederzijds was, begon hij ons plots voor het hele restaurant uit te schelden in niet mis te verstane taal. Mijn kinderen waren helemaal getraumatiseerd en konden van angst niet stoppen met huilen. Ik vind dat zo'n gedrag niet kan, en zeker niet in het bijzijn van kinderen”.

Joke deelde haar verhaal op de sociale media waar het ondertussen al bijna duizend keer werd gedeeld. De zaakvoerders van restaurant Poseidon betreuren het voorval. “Het klopt dat wij ons vergisten bij het intikken van het verschuldigde bedrag. We namen meteen contact op met de Banksys om de fout recht te zetten. Dat duurt natuurlijk even maar de mensen hadden geen tijd om te wachten. Niet wij maar zij zijn overigens begonnen met roepen”, reageren de uitbaters.