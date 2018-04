Jong geleerd is oud gedaan: piepjonge techneuten knutselen eigen racewagen in elkaar

Asse - De eerste kleuterklas van de Gemeentelijke Basisschool (GBS) Relegem heeft de wedstrijd Eureka! Wetenschap en Techniek van de provincie Vlaams-Brabant gewonnen.

De provincie Vlaams-Brabant daagde de scholen voor de wedstrijd Eureka! Wetenschap en Techniek uit om met een boek uit de suggestielijst van de jeugdboekenmaand een techniek- of wetenschapsactiviteit uit te werken. Juf Tineke die voor het eerste kleuterklasje van GBS Relegem staat, besloot om deel te nemen aan de wedstrijd. “Wij krijgen regelmatig de vraag om deel te nemen aan wedstrijden maar de leerkrachten beslissen zelf of dit in hun planning past”, legt directrice Elly Schoonjans uit. “Ik denk dat op onze school enkel juf Tineke aan deze wedstrijd heeft deelgenomen. We waren dan ook aangenaam verrast dat ze gewonnen had.”

Juf Tineke ging samen met haar kleutertjes aan de slag met het boek Garage Gust van Leo Timmers. “Ik knutselde zelf een soort doe-plaat in mekaar waarmee de kindjes konden werken. Zo konden ze zich even een automecanicien wanen die onder een wagen aan het werken was. Maar in de klas waren nog andere hoekjes waar rond het boek gewerkt werd. Zo werd er uit het boek voorgelezen, knutselden we en maakte elke kindje zijn eigen wagen.”

Race gereden

Met wat knutselgerief en een ballon knutselden de kleuters een eigen racewagen in mekaar. “Dat was leuk omdat we de wagen zelf mochten bouwen en kleuren”, zegt Cas Goossens. “Daarna hebben we tegen mekaar mogen racen en ik was de snelste”, zegt hij nog. Iets wat meteen wordt tegengesproken door de andere kleuters. Maar wie nu de snelste wagen had maakt niet echt uit, alle kleuters beamen dat het een leuke werkweek was en een heel leuk boek om uit te lezen.

“De knutselweek rond het boek deden we ergens eind februari. Maar onlangs vertelden enkele ouders mij nog dat hun kinderen nu nog met hun geknutselde auto's spelen. Dat de kleuters zelf na een maand nog zoveel weten over die doe-week maakt duidelijk dat de opdracht om kinderen te stimuleren om rond wetenschap en techniek te werken geslaagd is”, zegt juf Tineke.

De kleuterafdeling van GBS Relegem krijgt voor deze overwinning een boekenpakket uit de suggestielijst van de jeugdboekenmaand ter waarde van 500 euro.